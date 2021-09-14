Лосось с пюре из брокколи: рецепт от шеф-повара
Видео
Как выбрать «свой» бежевый цвет в одежде
Видео

«Знаю о любви все»: Жулин предложил фанатам определиться с дизайном обложки его книги

Фигурист написал биографию.

«Знаю о любви все»: Жулин предложил фанатам определиться с дизайном обложки его книги
Александр Жулин. Global Look Press

Бронзовый призер Олимпийских игр по фигурному катанию 1992 года Александр Жулин работает тренером. В этом году ему исполнилось 58 лет. Именно сейчас спортсмен решил рассказал о своей жизни со страниц книги. Она будет опубликована уже в ноябре, но пока Жулин не может определиться с обложкой. Поэтому попросил помощи у своих фанатов в Instagram.

Книга Александра Жулина
Книга Александра Жулина. Скриншот: instagram.com/aleksandr_zhulin

«Мне важно понять, как быть с обложкой. Мнения с издательством у нас разошлись. Именно поэтому нужна ваша помощь. Какая, на ваш взгляд, обложка привлекательнее?», — написал Жулин.

Напомним, первой женой Александра была Майя Усова, с которой он катался в паре, а второй – Татьяна Навка. В 2000-м году фигуристка родила ему дочь Александру. Третьей женой чемпионата стала фигуристка Наталья Михайлова, подарившая ему двух дочек.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Александр жулинАлександр Жулин последние новостиСаша Жулина