«Знаю о любви все»: Жулин предложил фанатам определиться с дизайном обложки его книги

Бронзовый призер Олимпийских игр по фигурному катанию 1992 года Александр Жулин работает тренером. В этом году ему исполнилось 58 лет. Именно сейчас спортсмен решил рассказал о своей жизни со страниц книги. Она будет опубликована уже в ноябре, но пока Жулин не может определиться с обложкой. Поэтому попросил помощи у своих фанатов в Instagram.

«Мне важно понять, как быть с обложкой. Мнения с издательством у нас разошлись. Именно поэтому нужна ваша помощь. Какая, на ваш взгляд, обложка привлекательнее?», — написал Жулин.

Напомним, первой женой Александра была Майя Усова, с которой он катался в паре, а второй – Татьяна Навка. В 2000-м году фигуристка родила ему дочь Александру. Третьей женой чемпионата стала фигуристка Наталья Михайлова, подарившая ему двух дочек.

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