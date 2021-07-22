Блондин с красивой прической на отдыхе: Александр Жулин показал, как выглядел в молодости

Фигурист и тренер разместил снимок, на котором ему не больше двадцати лет.

Фигурист и известный наставник Александр Жулин в Instagram разместил снимок из своей молодости. На фотографии ему не больше двадцати лет. Жулин сидит на отдыхе за столиком недалеко от бассейна. На снимке он блондин с красивой прической.

«Молодость», — кратко подписал он фотографию. «Вся жизнь впереди», «Какой симпатичный блондинчик», «Сейчас стал куда импозантнее», «Точно дочка ваша копия», «Именно в таком возрасте вы приезжали на соревнования в Волгоград. Я сидела на трибуне и восхищалась вашим катанием. С тех пор я ваша преданная поклонница», «Александр — красавец в любом возрасте», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что за плечами Александра Жулина два брака с фигуристками Майей Усовой и Татьяной Навкой. В 2011 году он женился на еще одной фигуристке Наталье Михайловой. У пары в семье подрастают две дочери – Екатерина и Елена.

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