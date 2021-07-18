«Любимая, единственная, нежная»: Жулин трогательно поздравил молодую жену с днем рождения

57-летний Александр Жулин с 2011 года счастлив в браке с фигуристкой Натальей Михайловой. В 2013-м у них родилась дочь Екатерина, а в 2020-м – Елена. Для спортсмена это уже третий брак, ранее он состоял в законном союзе со своей партнершей Майей Усовой, а затем с Татьяной Навкой, которая подарила ему наследницу Сашу.

В настоящий момент чемпион мира абсолютно счастлив со своей молодой женой, демонстрируя настоящую семейную идиллию. Похоже, что чета ни на секунду не желает разлучаться, проводя все выходные и праздники вместе.

18 июля Наталье Михайловой исполнилось 35 лет, в этот день Александр Жулин обратился к своей возлюбленной с трогательными словами.

«Любимая, единственная, нежная. В твой день рождения я хочу в тысячный раз рассказать тебе о том, как я люблю тебя. О том, какое это счастье — просыпаться рядом с тобой каждое утро и видеть твое родное лицо. О том, что нет большего счастья для меня, чем знать, что дома ждешь меня ты. Так пусть же хранит тебя ангел от невзгод и болезней, а душа твоя будет открыта для моей безграничной ласки и преданности», — написал он в личном блоге.

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