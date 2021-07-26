«В 1993-м выступали вместе в туре»: Баюл показала программу на льду с участием Усовой и Жулина

Как отметила олимпийская чемпионка, красивые костюмы в ее виде спорта всегда были, есть и будут.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 1994 года в норвежском Лиллехамере Оксана Баюл в Instagram разместила красивую видеозапись. На кадрах можно увидеть одну из сильнейших танцевальных пар своего времени — Майю Усову и Александра Жулина. Они откатали на одних из соревнований красивую программу.

«Я в 92-м смотрела эту шикарную программу по телевизору, а в 93-м уже вместе выступали в туре. Красивые костюмы в таких видах спорта, как спортивная гимнастика или фигурное катание — они всегда были, есть и будут. Были до нас — будут после нас. Александр Жулин и Майя Усова». Оксана Баюл

«Майя Усова — самая красивая танцовщица на льду», «Все мы помним их выступления. Как же быстро летит время», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Майя Усова и Александр Жулин, которые состояли в браке несколько лет, выигрывали чемпионат мира по фигурному катанию в танцах на льду. Правда, победить на Олимпиадах им было не суждено. Они выигрывали только серебро и бронзу.

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