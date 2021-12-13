Настя Ивлеева выпустит праздничный фильм к Новому году 2022

Блогер стала даже реже выходить в Instagram, готовя его.

12 декабря популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева вышла на связь со своими подписчиками в Instagram и отметила, что в предновогодней суете у нее осталось очень мало времени на эту социальную сеть.

«С головой в подготовке новогоднего проекта/фильма, который вы увидите на моем «ютубчике» прямо под Новый год. Жутко хочется вас порадовать добрым, теплым и праздничным контентом и со спокойной совестью улететь отдыхать», — написала 30-летняя Анастасия.

Блогер отметила, что если оценить все ее дела и проекты 2021 года, то можно «нехило обалдеть». Девушка в шоке от того, как она вместе с командой все это успели. Полных обзор проделанной работы звезда Интернета обещала сделать при подведении итогов года.

Напомним, что в уходящем году Ивлеева, помимо всего прочего, рассталась с рэпером Элджеем, с которым не прожила в браке и двух лет.

Кстати, к Новому году 2020-го Настя сняла праздничный фильм с Максимом Галкиным и блогером Киевстонером, где также появились Алла Пугачева, Гарик Харламов, Александр Ревва, Гоша Куценко, Мария Миногарова, Илья Соболев и другие звезды.

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