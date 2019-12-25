ЗВЕЗДЫ

Максим Галкин озвучил порно в новогоднем шоу Насти Ивлеевой

И впал в ступор, когда увидел Пугачеву.

Максим Галкин озвучил порно в новогоднем шоу Насти Ивлеевой
Максим Галкин сыграл самого себя в фильме Насти Ивлеевой. Фото: globallookpress.com

В Сети появился новый выпуск AgentShow Насти Ивлеевой под названием «Поездатый Новый год 2020!», завуалированный под добрый праздничный фильм. В нем компанию известной блогерше составили телеведущий Максим Галкин и коллега по Интернет-цеху Киевстонер. Они втроем как бы играют самих себя, однако, у каждого есть выдуманный персонаж. Простые герои садятся в последнюю в старом году электричку до Москвы и едут встречать праздник в столицу.

Ивлеева перевоплотилась в провинциальную маникюрщицу, чьи планы на звездную жизнь в Москве обломались. Киевстонер сыграл режиссера дешевой рекламы, мечтающего стать рэпером.

Галкину же досталась роль лингвиста, который хвастается тем, что озвучивает иностранные фильмы. Правда, по его воспоминанием мы видим, что мужчина дублирует немецкое порно разными голосами. Он также одарен как пародист и рассказывает своим попутчикам, что мечтает о выступлениях на большой сцене и строительстве собственного замка. Его персонаж носит майку с Пугачевой и признается, что он — поклонник Примадонны.

Максим Галкин
Даже в образе неудачника Галкин остался воздыхателем Пугачевой. Фото: стоп-кадр из AgentShow Насти Ивлеевой, YouTube.

Попутчики чекаются бокалами с волшебным шампанским за исполнение своих желаний и попадают в свои настоящие жизни. Ивлеева становится звездой YouTube и ведет свое AgentShow: лепит снеговика из навоза, макает коллегу лицом в салат и ест смесь из еды космонавтов.

Потом сбывается мечта и у Максима. Он дает концерт в Кремле и привозит новых знакомых в свой замок, где за столом уже собрались Игорь Николаев, Гарик Харламов и Александр Ревва. Галкин радуется своей звездной жизни, но впадает в ступор, когда видит жену и детей. Некоторое время артист пытается научиться не называть ее на «вы».

Круговорот звезд продолжается, в кадре появляются Кристина Орбакайте, Гоша Куценко и различные блогеры. А в конце Галкин и Ивлеева произносят для зрителей добрые пожелания о том, как важно мечтать. Вот такой вот новый формат новогоднего развлекательного фильма. как на ваш взгляд, лучше «Елок» или нет?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

AgentShowKyivstonerАлександр РевваАлла ПугачеваБлогеры YouTubeГалкин и ПугачеваГарик ХарламовИгорь Николаев
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Максим Галкин озвучил порно в новогоднем шоу Насти Ивлеевой
Интересно?
Поделись с друзьями: