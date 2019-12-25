Максим Галкин озвучил порно в новогоднем шоу Насти Ивлеевой

В Сети появился новый выпуск AgentShow Насти Ивлеевой под названием «Поездатый Новый год 2020!», завуалированный под добрый праздничный фильм. В нем компанию известной блогерше составили телеведущий Максим Галкин и коллега по Интернет-цеху Киевстонер. Они втроем как бы играют самих себя, однако, у каждого есть выдуманный персонаж. Простые герои садятся в последнюю в старом году электричку до Москвы и едут встречать праздник в столицу.

Ивлеева перевоплотилась в провинциальную маникюрщицу, чьи планы на звездную жизнь в Москве обломались. Киевстонер сыграл режиссера дешевой рекламы, мечтающего стать рэпером.

Галкину же досталась роль лингвиста, который хвастается тем, что озвучивает иностранные фильмы. Правда, по его воспоминанием мы видим, что мужчина дублирует немецкое порно разными голосами. Он также одарен как пародист и рассказывает своим попутчикам, что мечтает о выступлениях на большой сцене и строительстве собственного замка. Его персонаж носит майку с Пугачевой и признается, что он — поклонник Примадонны.

Попутчики чекаются бокалами с волшебным шампанским за исполнение своих желаний и попадают в свои настоящие жизни. Ивлеева становится звездой YouTube и ведет свое AgentShow: лепит снеговика из навоза, макает коллегу лицом в салат и ест смесь из еды космонавтов.

Потом сбывается мечта и у Максима. Он дает концерт в Кремле и привозит новых знакомых в свой замок, где за столом уже собрались Игорь Николаев, Гарик Харламов и Александр Ревва. Галкин радуется своей звездной жизни, но впадает в ступор, когда видит жену и детей. Некоторое время артист пытается научиться не называть ее на «вы».

Круговорот звезд продолжается, в кадре появляются Кристина Орбакайте, Гоша Куценко и различные блогеры. А в конце Галкин и Ивлеева произносят для зрителей добрые пожелания о том, как важно мечтать. Вот такой вот новый формат новогоднего развлекательного фильма. как на ваш взгляд, лучше «Елок» или нет?