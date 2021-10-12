Забрала общий дом, участок и гараж: как Ивлеева и Элджей разделили имущество после развода

Рэпер и телеведущая решили больше не жить вместе.

При расставании телеведущая Настя Ивлеева забрала у бывшего мужа музыканта Элджея общий дом, земельный участок и гараж. Звезда оставила рэпера только с двумя автомобилями.

Известно, что за Настей Ивлеевой на сегодня числится особняк в коттеджном поселке «Старый Свет». Он находится в Истринском районе под Москвой. Коттедж шикарен. В доме два этажа. Он общей площадью 364 квадратных метров. Есть гараж на пять автомобилей. Рядом четыре гектара земли. Общая стоимость примерно 150 миллионов рублей.

Интересно, что до сентября у Элджея и Ивлеевой в их особняке были равные доли – по 50 процентов. Теперь все ушло Насти Ивлеевой. Рэперу после развода достались две иномарки и прописка в маминой квартире в Новосибирске, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что Элджей и Настя Ивлеева были вместе всего два года. Парочка отмечала, что у них не получилось построить счастливую семью.

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