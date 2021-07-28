«Выкуп невесты исключим»: пышную свадьбу Марины Федункив покажет канал «Пятница!»

Свадьба комедийной актрисы Марины Федункив и ее итальянского избранника Стефано Маджи вызвала большой ажиотаж у прессы. Несколько месяцев назад молодожены скромно зарегистрировали свой брак в одном из столичных МФЦ, но от пышного торжества они все-таки не отказались. Большой праздник запланирован на 50-й день рождения артистки — 27 августа. И телезрители увидят его! Семейное мероприятие покажет канал «Пятница!»

«Выкуп невесты и какие-то уж совсем традиционные конкурсы исключим – муж хоть и живет четыре года в России, но некоторые наши реалии для него все равно не совсем понятны, а вот свадебное платье и торт будут», — говорит Марина.

Праздник не обойдется без звездных гостей, коллег невесты по шоу-бизнесы, а также итальянских родственников и друзей жениха. Маму сеньора Стефано, кстати, тоже зовут Марина.

Свадьба Федункив будет показана в специальном выпуске телепроекта «Четыре свадьбы». Ранее канал «Пятница!» таким же образом показал торжество главного шеф-повара страны Константина Ивлева.

Напомним, в жизни актрисы уже было два брака. Она поделилась, что в ее новой семье царит равноправие, и на компромиссы идти не приходится.

«На самом деле, мы два реализовавшихся и самодостаточных человека, доказывать друг другу что-либо нет смысла. Считается, что итальянцы темпераментные и эмоциональные, но у нас наоборот, мой пыл Стефано уравновешивает, умеет подобрать слова и почувствовать настроение. И нет, меня в нем ничего не раздражает. Иначе бы я не шла замуж», — говорит Марина.

Свадьба Марины Федункив на канале «Пятница!» будет показана в начале сентября — в новом сезоне проекта «Четыре свадьбы», который стартует в эфире 12 августа.

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