Шокирующие детали: молодой муж Федункив оказался не тем, за кого себя выдает

Актриса вышла замуж за итальянца, который моложе ее на 12 лет.

Актриса Марина Федункив вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал итальянец Стефано Маджи, который младше звезды «Реальных пацанов» на 12 лет. Пара познакомилась на светской тусовке, а после случайно пересеклась в самолете. Так завязался их бурный роман. Ранее Марина отмечала, что в роду у Стефано были влиятельные предки, а сам он занимается бизнесом. Однако стала известна еще одна подробность его личной жизни.

В Сети активно обсуждают слухи о том, что итальянец состоит в тесных дружеских отношениях с модельером и стилистом Джованни Чаччи. И эти отношения якобы носят некий пикантный подтекст. Об этом пишет life.ru. В распоряжении фанатов появились даже необычные фотографии молодых людей.

Напомним, в августе Федункив отметит свой юбилей. Ей исполнится 50 лет.

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