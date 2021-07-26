Моложе на 12 лет: за кого вышла замуж звезда Comedy Woman Марина Федункив

Звезда Comedy Woman и сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив тайно вышла замуж. Об этом сообщает сайт Super.ru. По данным издания актриса сочеталась браком в одном из МФЦ столицы с мужчиной по имени Стефано Маджи, который моложе ее на 12 лет. Свадьбу они запланировали на конец лета. Напомним, в настоящий момент юмористе 49 лет, а ее избраннику 37.

Статный красавец приехал в Россию из Италии с бизнес-миссией. Как пишет портал Тorinomagazine, Стефано является советником президента итало-российской торговой палаты и занимается налаживанием торговых связей с нашей страной.

Отметим, что Марина Федункив редко высказывается о своей личной жизни. Однако около года назад в YouTube-шоу «Алена, блин!» она призналась, что после разочарования, которое она пережила в первом браке, ей трудно выстраивать нормальные отношения с мужчинами. Тем не менее, как заметили журналисты Super.ru, артистка давно обменивается любезностями в виде лайков и комментариев в Сети со Стефано.

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