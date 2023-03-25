«На 8-10 градусов»: в конце марта синоптики пообещали похолодание

Стало известно, что в конце марта вновь наступят холода.
Теплая погода в марте сменится похолоданием с ночными заморозками. Уже со среды, 29 марта, температурные столбики устремzтся вниз. К четвергу, 30 марта, температура будет от одного до пяти градусов.
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«То есть похолодание будет заметным – на 8-10 градусов», – отметил Роман Вильфанд в беседе с tass.ru.
Пока в столице настоящая апрельская погода – до 12-13 градусов тепла. В последние дни этого месяца температура начнет соответствовать климатической норме.
Напомним, ранее Роман Вильфанд рассказал, когда сойдет снег в Москве.