«На 8-10 градусов»: в конце марта синоптики пообещали похолодание

Стало известно, что в конце марта вновь наступят холода.

Теплая погода в марте сменится похолоданием с ночными заморозками. Уже со среды, 29 марта, температурные столбики устремzтся вниз. К четвергу, 30 марта, температура будет от одного до пяти градусов.

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