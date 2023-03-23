«В лесах может задержаться»: Роман Вильфанд рассказал, когда сойдет снег в Москве

Стало известно, когда окончательно сойдет снег в столице.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился информацией о предстоящем потеплении в Москве.
Оказалось, снег в Москве и Подмосковье окончательно растает в первые десять дней апреля. В лесной зоне снежный покров продержится до середины месяца.
«Снег в Москве убирают, но в естественных условиях, на открытых участках, и в Подмосковье он растает в первой декаде апреля. В лесах может задержаться и до середины месяца», – рассказал синоптик.
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«Если бы сейчас не было снега, температура была бы выше примерно на 3-5 градусов», – добавил эксперт в беседе с ria.ru.
Напомним, ранее синоптики рассказали о приходе «дружной весны» с 24 марта.