«В лесах может задержаться»: Роман Вильфанд рассказал, когда сойдет снег в Москве

Стало известно, когда окончательно сойдет снег в столице.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился информацией о предстоящем потеплении в Москве.

Оказалось, снег в Москве и Подмосковье окончательно растает в первые десять дней апреля. В лесной зоне снежный покров продержится до середины месяца.

«Снег в Москве убирают, но в естественных условиях, на открытых участках, и в Подмосковье он растает в первой декаде апреля. В лесах может задержаться и до середины месяца», – рассказал синоптик.

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