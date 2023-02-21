Весны пока не будет: синоптики представили прогноз погоды на март

День защитника Отечества завершает череду февральских праздников. Впереди уже мартовские, в частности тот же международный Женский день. Некоторые россияне предпочитают проводить праздники на улице, участвовать в массовых гуляниях.

Но позволит ли погода беззаботно наслаждаться теплыми весенними деньками? О том, что нас ожидает в марте, Teleprogramma.pro рассказал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

«В обществе существует стереотип, что весна должна наступать не только по календарю, но и по погоде. Однако в Центральной России и в столичном регионе в частности март – это еще полноценный зимний месяц.

Увы, климат не рационен, он имеет некоторое смещение, поэтому у нас метеорологическая зима наступает не 1 декабря, а несколько раньше, а метеорологическая весна несколько позже, чем календарная, - объяснил метеоролог.

В частности, переход температуры через нуль к положительному значению – а именно такой критерий метеорологической весны – случается в конце марта. С высокой вероятностью так произойдет и в этом году».

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.