Весны пока не будет: синоптики представили прогноз погоды на март

День защитника Отечества завершает череду февральских праздников. Впереди уже мартовские, в частности тот же международный Женский день. Некоторые россияне предпочитают проводить праздники на улице, участвовать в массовых гуляниях.
Но позволит ли погода беззаботно наслаждаться теплыми весенними деньками? О том, что нас ожидает в марте, Teleprogramma.pro рассказал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.
«В обществе существует стереотип, что весна должна наступать не только по календарю, но и по погоде. Однако в Центральной России и в столичном регионе в частности март – это еще полноценный зимний месяц.
Увы, климат не рационен, он имеет некоторое смещение, поэтому у нас метеорологическая зима наступает не 1 декабря, а несколько раньше, а метеорологическая весна несколько позже, чем календарная, - объяснил метеоролог.
В частности, переход температуры через нуль к положительному значению – а именно такой критерий метеорологической весны – случается в конце марта. С высокой вероятностью так произойдет и в этом году».
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Леонид Старков в программе Первого канала «Доброе утро»
По словам Леонида Старкова, вместе с тем март ожидается немного теплее обычного. Для сравнения: нормой среднесуточной температуры первого месяца весны является минус один, а по факту же этой весной будет на градус-полтора теплее, то есть где-то близко к нулю.
«Понятно, что при такой температуре осадки выпадают преимущественно в твердой фазе в виде снега и мокрого снега, но и при потеплении до оттепели не исключаются осадки – как смешанные, так и в жидкой фазе, - подчеркнул метеоролог.
Но следует учитывать, что погоде свойственна неопределенность. И чем больше заблаговременность, тем больше и неопределенность. А по мере уменьшения заблаговременности будет уменьшаться и неопределенность».
Однако дважды первый весенний месяц преподнесет и неприятный сюрприз. Так, по словам специалиста, во второй и четвертой пятидневке марта метеорологи прогнозируют две волны холода с понижением температуры до минус десяти градусов.
Кстати, детализированный прогноз на март появился на сайте «Гисметео», в разделе «месяц». Там с точностью до дня расписаны температура, облачность и осадки в течении всего месяца, резюмировал Леонид Старков.