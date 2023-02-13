Ударит мороз: Вильфанд предупредил о резком похолодании в Москве к концу недели

Погода не перестает удивлять жителей России. Февраль начался с вполне комфортной погоды в Москве, а вот в других областях были морозы. Однако теперь синоптики сообщают, что после недавнего снегопада ожидается похолодание. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какую погоду ждать к конце недели.
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По словам эксперта, во второй половине недели в Москве похолодает до минус 13 градусов. А вот 14 и 15 февраля ожидается достаточно низкая температура. Однако термометры покажут температуру ниже климатической нормы на два градуса, об этом пишет РИА Новости.
«Во второй половине недели температура понизится, начиная с четверга ночью будут такие температуры — от -6 до -11 градусов, с пятницы по воскресенье прогнозируется от 8 до 13 мороза, а днем — -2... -7», — рассказал Вильфанд.