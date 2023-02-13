Ударит мороз: Вильфанд предупредил о резком похолодании в Москве к концу недели

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

По словам эксперта, во второй половине недели в Москве похолодает до минус 13 градусов. А вот 14 и 15 февраля ожидается достаточно низкая температура. Однако термометры покажут температуру ниже климатической нормы на два градуса, об этом пишет РИА Новости.