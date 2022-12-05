«Нетипично»: россиянам пообещали «дерганную» зиму

Конечно, у природы нет плохой погоды. Но нынешняя зима, только вступившая в свои права, разбушевалась не на шутку. Так, по прогнозам синоптиков, в ночь на 2 декабря в московском регионе ожидается до 20 градусов мороза.

«В ночь на пятницу будет 10-12 градусов мороза в пределах МКАДа, по области — до 15 градусов, а при прояснениях — до минус 20 градусов мороза», - рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ночью в субботу и воскресенье прогнозируется аналогичная температура.

Ждать ли нам в этом году экстремально холодной зимы? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответил ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.