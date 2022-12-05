«Нетипично»: россиянам пообещали «дерганную» зиму

Конечно, у природы нет плохой погоды. Но нынешняя зима, только вступившая в свои права, разбушевалась не на шутку. Так, по прогнозам синоптиков, в ночь на 2 декабря в московском регионе ожидается до 20 градусов мороза.
«В ночь на пятницу будет 10-12 градусов мороза в пределах МКАДа, по области — до 15 градусов, а при прояснениях — до минус 20 градусов мороза», - рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ночью в субботу и воскресенье прогнозируется аналогичная температура.
Ждать ли нам в этом году экстремально холодной зимы? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответил ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.
«Погода для этого времени очень холодная. Если речь идет о среднесуточной температуре, то критерием холодной погоды является аномалия от трех до семи градусов, а очень холодной - более семи градусов. Сейчас аномалия - от пяти до семи градусов мороза – между холодной и очень холодной, - объяснил метеоролог.
- Морозная погода для конца ноября-начала декабря нетипична, особенно на фоне последних лет и протекающих климатических изменений. Не экстремально холодная, но все же характер погоды зимний. Выпал снег, и лежит пусть и небольшой, но снежный покров».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Ждать ли нам такой погоды всю оставшуюся зиму? Фото: Global Look Press
- А какой вообще ожидается эта зима?
- Погода нынешней зимой будет дерганной, переменчивой. Периоды холодной, морозной погоды будут чередоваться с периодами оттепели.
А смена процессов, как это часто бывает, приведет к обильным осадкам, к осадкам в различном фазовом состоянии: будут снег, метель, замерзающий дождь, гололед, дождь с мокрым снегом и так далее.
Так что нынешней зимой стоит утеплиться!