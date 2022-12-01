Вдарил настоящий русский мороз: первый день зимы в Москве начался с минус 20 градусов

В России в этом году погода не раз удивляла жителей столицы и регионов. И зима пришла ровно по расписанию. 1 декабря, как и ожидалось, наступили холода. В Москве в первую ночь декабря температура упала до −20 градусов.

На востоке Подмосковья зафиксированы самые низкие температуры: в Черустях мороз окреп до −20,1 градуса, а в Электростали — до −20,3 градуса.