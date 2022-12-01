Вдарил настоящий русский мороз: первый день зимы в Москве начался с минус 20 градусов

В России в этом году погода не раз удивляла жителей столицы и регионов. И зима пришла ровно по расписанию. 1 декабря, как и ожидалось, наступили холода. В Москве в первую ночь декабря температура упала до −20 градусов.
На востоке Подмосковья зафиксированы самые низкие температуры: в Черустях мороз окреп до −20,1 градуса, а в Электростали — до −20,3 градуса.
В столице утром уже было немного теплее. Столбики термометров показали до −13,3 градуса. Эксперты отмечают, что это на пять градусов ниже нормы декабря и на 1 градус холоднее, чем положено климату января. При этом метеорологи подчеркнули, что в течении дня морозы могут окрепнуть.
«Одевайтесь теплее! На улице настоящий русский мороз!» — сказал синоптик центра «Фобос» Евгений Тищковец в эфире программы «Соловьев LIVE».
Добавим, что атмосферное давление продолжит расти. Недавно эксперты предупредили, что столицу придавит «барическая гора». На улицах также образовался гололед.