До минус 40 по ночам: россиян предупредили о приходе арктического холода

В большинстве регионов северной части страны уже с 24 ноября установится температура, характерная для января. Ночами столбики термометров местами опустятся до – 40 градусов. Отмечается, что холода продержатся в течение двух недель.

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Спасатели МЧС уже готовы помочь водителям. Для помощи людям, которые могут попасть в сложную ситуацию, разворачивают вдоль трасс пункты обогрева.

Уже известно, что в Томской области будет около 90 таких точек. Стационарные пункты разместят в кафе и кемпингах, а мобильные оборудуют в автобусах и грузовиках. Также вдоль дорог установят палатки. В пунктах можно будет не только согреться, но и получить врачебную помощь.

Добавим, что в Новосибирской области появится более 150 пунктов обогрева, где можно будет согреться чаем и зарядить телефон. Одновременно в них могут разместить до ста человек, передает канал «Мир 24».