Снежные и морозные выходные: синоптик Шувалов рассказал, какая погода ждет москвичей

Период оттепели, который мы наблюдаем сейчас — заканчивается. Все выходные будет идти снег, а температура будет отрицательной. Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал жителям Москвы и Московской области, какая погода будет 26 и 27 ноября.

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По его словам, мороз до 26 ноября включительно будет прибавлять по 1–2 °С. В воскресенье, 27 ноября, и понедельник с юго-запада подойдет фронтальная зона, есть вероятность небольшого снега, -5…-7 °С — днем, -7...-9 °С — ночью.

Кроме того, не исключается возможность встретить декабрь с ночными температурами около -15 °С, добавил специалист, передает RT.