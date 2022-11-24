Снежные и морозные выходные: синоптик Шувалов рассказал, какая погода ждет москвичей

До Нового года остается чуть больше месяца. Погода в ноябре уже становится зимней. Снег стал порошить улицы Москвы. Однако недавно жителям столицы еще удалось поймать несколько теплых дней. Но синоптики предупреждают, что если пока еще может выйти солнце, то выходные будут максимально снежные.
Период оттепели, который мы наблюдаем сейчас — заканчивается. Все выходные будет идти снег, а температура будет отрицательной. Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал жителям Москвы и Московской области, какая погода будет 26 и 27 ноября.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
По его словам, мороз до 26 ноября включительно будет прибавлять по 1–2 °С. В воскресенье, 27 ноября, и понедельник с юго-запада подойдет фронтальная зона, есть вероятность небольшого снега, -5…-7 °С — днем, -7...-9 °С — ночью.
Кроме того, не исключается возможность встретить декабрь с ночными температурами около -15 °С, добавил специалист, передает RT.