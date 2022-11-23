Надбавка больше 5 тысяч рублей: в ПФР сообщили о повышении пенсий россиянам

Для граждан России предусмотрены разные выплаты. Получить финансовую помощь могут молодые семьи. А теперь в ПФР рассказали, что повысилась доплата к страховой пенсии за иждивенцев. Сумма будет больше пяти тысяч рублей. Специалисты ПФР отмечают, что, если у пенсионера есть близкие нетрудоспособные родственники, он имеет право на получение доплаты.
Отмечается, что фиксированный размер выплаты повысился до 7 220 рублей. Эксперты напомнили что что к иждивенцам относятся дети до 18 лет, а также от 18 до 23 лет, у которых есть инвалидность, либо они получают образование. К этой группе также относятся несовершеннолетние или учащиеся братья и сестры, а также внуки, которые остались без родителей.
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Также иждивенцем может считаться муж или жена, а также родители, если они получают пенсии меньше прожиточного минимума.
Добавим, что нужно подать в ПФР заявление вместе с документами, которые подтверждают наличие иждивенца, чтобы получить выплату, пишет RG.
Напомним, что недавно в квитанциях ЖКХ появилась новая глава. Многим придется заплатить за отопление, по которому пройдет перерасчет.