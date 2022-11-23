Надбавка больше 5 тысяч рублей: в ПФР сообщили о повышении пенсий россиянам

Отмечается, что фиксированный размер выплаты повысился до 7 220 рублей. Эксперты напомнили что что к иждивенцам относятся дети до 18 лет, а также от 18 до 23 лет, у которых есть инвалидность, либо они получают образование. К этой группе также относятся несовершеннолетние или учащиеся братья и сестры, а также внуки, которые остались без родителей.

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Также иждивенцем может считаться муж или жена, а также родители, если они получают пенсии меньше прожиточного минимума.

Добавим, что нужно подать в ПФР заявление вместе с документами, которые подтверждают наличие иждивенца, чтобы получить выплату, пишет RG.

Напомним, что недавно в квитанциях ЖКХ появилась новая глава. Многим придется заплатить за отопление, по которому пройдет перерасчет.