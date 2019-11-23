ПОГОДА

Ноябрьская мерзлота: ночь на 23 число стала самой холодной в этой осени

Морозы в российской столице третьи сутки устанавливают новый температурный минимум.

Ноябрьская мерзлота: ночь на 23 число стала самой холодной в этой осени
Погода в Москве/Фото: globallokpress.com

Ночь на 23 ноября побила температурные рекорды текущей осени. Ранее синоптики неоднократно отмечали, что почти закончившиеся три месяца золотого времени года разительно отличались от других в прошлые годы. Так, и октябрь, и ноябрь были непривычно теплыми – 5 ноября эксперты зафиксировали прогревание воздуха до 10 градусов Цельсия. Такого не было за всю историю метеонаблюдений.

Кроме того, не так давно синоптики огорчили россиян тем, что надвигающаяся зима, скорее всего, будет малоснежной. Связано это с не вполне зимними температурами. Однако, холод до России все же дошел. 23 ноября метеорологи зафиксировали осенний температурный минимум. Столбик термометра показал – 11 градусов по данным на 8 часов утра. В ночь на четверг, 21 число, наблюдались 8,5 градусов ниже нуля, а в ночь на пятницу, 22 число – 10,7 градусов со знаком минус, отмечает «Интерфакс».

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Ноябрьская мерзлота: ночь на 23 число стала самой холодной в этой осени
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