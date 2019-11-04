Теплый вторник в Москве может побить 100-летний температурный рекорд

Сотрудники Гидрометцентра анонсировали аномально теплую погоду на грядущей неделе. Вторник, 5 ноября, продемонстрирует и вовсе аномальные показатели, уверены специалисты.

Евгений Тишковец акцентировал внимание, что по предварительным данным, температура в этот день будет достигать 9-14 градусов тепла. Для сравнения – в 1922 году 5 ноября показатели достигли отметки в 10 градусов. Таким образом, жители Москвы и области могут стать свидетелями нового теплового рекорда за почти столетнюю историю наблюдений.

Однако москвичей просят сильно не расслабляться, ведь сухой и солнечной погоды ожидать все же не стоит. Несмотря на комфортную температуру воздуха, 5 ноября будет идти дождь и в целом синоптики зафиксируют высокую влажность. В разных частях столицы и области степень выпадения осадков будет разной, отмечают РИА Новости.