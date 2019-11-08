ПОГОДА

Прячьте теплые пуховики: суровых россиян ждет вишневая зима

Грядущие три месяца будут не особо снежными из-за сильных перепадов температур.

Прячьте теплые пуховики: суровых россиян ждет вишневая зима
Зимние селезни/Фото: globallookpress.com

Синоптики центра «Фобос» пообещали россиянам «вишневую зиму». Именно так специалисты захотели охарактеризовать разновидность зимы, при которой погода будет радовать людей достаточно высокими для этого времени года температурами. Именно такой теплой ожидается и грядущая зима.

Портал meteonovosti отмечает, что во всех зимних месяцах средняя температура воздуха будет составлять плюс 1, плюс 2 градуса тепла, что ощутимо выше климатической нормы. На картах регионы с аномалиями температур будут отмечаться розовым цветом.

Эксперты отмечают: снега грядущей зимой, скорее всего, не будет из-за сильных перепадов. Синоптики с опаской отмечают, что время года будет аномально теплым — нечто похожее они наблюдали всего 7 раз за 140 лет наблюдений. В текущем же столетии подобное явление было зафиксировано всего 4 раза.

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Прячьте теплые пуховики: суровых россиян ждет вишневая зима
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