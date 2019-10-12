ПОГОДА

В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности

Всему причина – осадки и сильный ветер.

В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности
Фото: globallookpress.com

Жителям столичного региона, которые запланировали на долгожданные выходные вылазки на природу, лучше отказаться от своих планов и провести свободное время дома. В Москве и области в субботу, 12 октября, синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности.

Причина всему – дождь. Это предупреждение не на один день, а на все выходные, так как к осадкам прибавится еще и сильный ветер, сказано в сообщении Гидрометцентра. Ранее синоптики упоминали, что жителей и гостей столицы 12 октября ждут дожди, что касается дневной температуры, то она должна подняться до 12 градусов тепла.

При этом в некоторые регионах России все наоборот – климатическая норма превышает средние показатели. Это касается азиатской части страны. Рекорд зафиксировали в Омской области, где воздух прогрелся до 20 градусов тепла.

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В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности
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