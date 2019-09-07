«Погода сказочная»: Валерия вышла на прогулку с мамой в День города

Певица Валерия насладилась последними летними днями в компании своих детей. Она делилась снимками из Швейцарии. Ее сын Артемий Шульгин стал совсем взрослым. Он сам организовал праздник по случаю своего 24-летия за границей, а чуть ранее женился на девушке по имени Наталья, устроив тайную свадьбу. Артистка горда тем, что у нее такие наследники. Осенью она вернулась в Москву. В День города певица поздравила москвичей, а также вышла на прогулку с мамой.

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В соцсети Валерия опубликовала снимок, на котором запечатлена с родительницей. Она была облачена в платье-макси нежного кремового цвета с глубоким декольте. От туфель звезда отказалась в пользу кедов, а также накинула на плечи джинсовую куртку. А ее мама Галина Николаевна, которой 80 лет, облачилась в монохромный костюм синего цвета и кроссовки. К образу она добавила жемчужное ожерелье.

«Вышли с мамулей на прогулку — погода сказочная. Поздравляем всех с праздником, Днем нашего прекрасного города!», — написала Валерия.

Она пригласила всех на свое выступление, которое состоится вечером в районе Москвы под названием Печатники. Поклонники отметили, что артистка и ее родительница прекрасно выглядят. Они также поздравили их в ответ с праздником. «Вы похоже с мамой», «Гуляйте с мамочкой, общайтесь — это самый верный друг и критик, она у вас очень красивая», «Валерия — вы эталон женственности, красоты, обаяния!», «Мамочка так постройнела, еще немного и вас затмит своей красотой», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что столице России исполнилось 872 года. С этим знаменательным событием москвичей поздравили также Гоша Куценко, Анна Семенович, Татьяна Навка, Агата Муцениеце и другие звезды.

А вам понравился образ Валерии?