ЗВЕЗДЫ

«Погода сказочная»: Валерия вышла на прогулку с мамой в День города

Певица поздравила жителей столицы с праздником.

«Погода сказочная»: Валерия вышла на прогулку с мамой в День города
Валерия. фото: globallookpress.com

Певица Валерия насладилась последними летними днями в компании своих детей. Она делилась снимками из Швейцарии. Ее сын Артемий Шульгин стал совсем взрослым. Он сам организовал праздник по случаю своего 24-летия за границей, а чуть ранее женился на девушке по имени Наталья, устроив тайную свадьбу. Артистка горда тем, что у нее такие наследники. Осенью она вернулась в Москву. В День города певица поздравила москвичей, а также вышла на прогулку с мамой.

В соцсети Валерия опубликовала снимок, на котором запечатлена с родительницей. Она была облачена в платье-макси нежного кремового цвета с глубоким декольте. От туфель звезда отказалась в пользу кедов, а также накинула на плечи джинсовую куртку. А ее мама Галина Николаевна, которой 80 лет, облачилась в монохромный костюм синего цвета и кроссовки. К образу она добавила жемчужное ожерелье.

«Вышли с мамулей на прогулку — погода сказочная. Поздравляем всех с праздником, Днем нашего прекрасного города!», — написала Валерия.

Она пригласила всех на свое выступление, которое состоится вечером в районе Москвы под названием Печатники. Поклонники отметили, что артистка и ее родительница прекрасно выглядят. Они также поздравили их в ответ с праздником. «Вы похоже с мамой», «Гуляйте с мамочкой, общайтесь — это самый верный друг и критик, она у вас очень красивая», «Валерия — вы эталон женственности, красоты, обаяния!», «Мамочка так постройнела, еще немного и вас затмит своей красотой», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что столице России исполнилось 872 года. С этим знаменательным событием москвичей поздравили также Гоша Куценко, Анна Семенович, Татьяна Навка, Агата Муцениеце и другие звезды.

А вам понравился образ Валерии?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ВалерияДень городазвездные семьиЗвездный стиль

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Погода сказочная»: Валерия вышла на прогулку с мамой в День города
Интересно?
Поделись с друзьями: