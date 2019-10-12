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Синоптики объяснили аномальную погоду в России

Эксперты уточнили, что больше всего изменения затронули азиатскую часть страны.

Синоптики объяснили аномальную погоду в России
Фото:Pixabay.com

Погодные «качели», раскачивающиеся то от солнечной, почти летней погоды до снега и репетиции зимы, изрядно утомили россиян. Синоптики объяснили, что страна сейчас находится в аномалии, и объяснили ее причины.

Так, по словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, октябрь оказался необычно теплым, и ярче всего это заметно в азиатской части России.

«Сейчас практически вся Россия в удивительной аномалии. На 4–6 градусов температура выше нормы во всей азиатской территории», — приводит слова эксперта РИА «Новости».

В азиатской части, по его словам, температура сейчас колеблется от 15 до 20 градусов тепла. Но рекорд был побит в Омской области, где воздух прогрелся выше 20 градусов. Такая погода в России, подчеркнул синоптик, может задержаться еще примерно на неделю.

Вильфанд объяснил, что подобные аномалии сопряжены с массой факторов, которые в совокупности привели к выносу теплых воздушных масс с юга.

Напомним, на этих выходных в российской столице также ожидалась теплая погода, но возможны осадки и порывистый ветер.

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Синоптики объяснили аномальную погоду в России
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