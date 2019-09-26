ПОГОДА

В Гидрометцентре назвали две правдивые погодные приметы

Годы наблюдений доказали, что они действительно работают, и этому есть логичное объяснение.

В Гидрометцентре назвали две правдивые погодные приметы
Красное солнце во время заката - к погожему дню. Фото: Instagram / @luibov_beregoy

С давних времен люди верили в погодные приметы — в то, что одни события, происходящие в природе, всегда предвосхищают другие. Многие стараются обращать внимание на приметы и сейчас, хотя метеорологи, проверив самые популярные из них, пришли к выводу, что действительно работают лишь две.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, эти приметы подходят для краткосрочного прогнозирования. Первая – красное заходящее солнце. Оно означает, что на следующий день можно ждать хорошей погоды. И напротив, «белое» солнце — к плохой погоде и дождям.

Вильфанд пояснил ТАСС, что цвет заходящего солнца зависит от того, если ли фронтальный раздел, делящий воздушные массы и создающий оптический эффект.

Еще одна известная примета — это то, что летающие низко над землей ласточки или другие птички говорят о приближении дождя. И здесь всё объясняется даже более просто – перед дождем влажность воздуха повышается и мошкара, у которой намокают крылья, опускается ниже. В погоне за едой птицы тоже вынуждены летать ниже, чем обычно.

Но в целом, советуют специалисты, людям лучше полагаться на метеорологические прогнозы, а не на народные приметы.

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Тэги:

ГидрометцентрПогодаприметыРоман Вильфанд
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В Гидрометцентре назвали две правдивые погодные приметы
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