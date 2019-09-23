Осеннее равноденствие: лучшее время для различных начинаний

Всего два раза в год Земля и Солнце оказываются в таком положении относительно друг друга, что длина светового дня на нашей планете и длина ночи оказываются равны друг другу. Сегодня один из таких дней — день осеннего равноденствия. Люди наблюдали за этим явлением очень долго и узнали о равноденствии немало интересного.

Начнем с того, что этот день, а также неделю до него и неделю после, в народе считают временем магии и волшебства. Если в этот период вы начинаете что-то новое, делаете шаги к осуществлению своих желаний, вам обязательно повезет и ваша жизнь изменится в лучшую сторону.

больше по теме Стали известны приметы, в которые верят российские звезды И это не только пустые ведра и черные кошки.

Согласно приметам, если влюбленные сыграли свадьбу в равноденствие, их семья будет крепкой. Если на рябине к этому дню много ягод, то осень будет дождливой, а если урожай рябины плох — ждите сухой погоды.

Чтобы узнать свое собственное будущее в этот день, можно попробовать добрые гадания, например, старое гадание на пирогах. Для этого берут несколько одинаковых с виду пирожков с разными начинками — с капустой, мясом и ягодами. Гадающие встают в круг, по очереди берут из корзинки пирог, надкусывают его и по начинке определяют будущее. Капуста сулит прибыль в следующем календарном году, мясо — карьерные успехи, ягоды — прибавление в семействе.

Современные астрологи в период осеннего равноденствия советуют четко сформулировать свои мечты и желания, принять ванну с солью и с той же солью помыть все полы в доме, выбросить все вещи, которыми вы не пользовались больше года. Также полезно окуривать дом благовониями и зажигать аромалампы — это поможет привлечь в семью гармонию.