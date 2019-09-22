ПОГОДА

Антициклон принесет в Москву ясную погоду

По информации Гидрометцентра, с понедельника, 23 сентября, осадки в столице прекратятся, зато ожидаются заморозки.

Антициклон принесет в Москву ясную погоду
В Москве ожидается ясная погода. Фото: КП/Гусейнов Виктор

В начале рабочей недели в Москве установится ясная погода. Уже в понедельник, 23 сентября, из-за приближающегося антициклона ненастье отступит и над столицей выглянет солнце.

По данным погодной службы, в Подмосковье в этот день еще ожидаются небольшие осадки, да и в целом до вторника, 24 сентября, в регионе будет ветрено, с порывами до 18 метров в секунду.

В это же время синоптики предрекают заморозки. Столбики термометров будут опускаться всего на градус, но ниже нулевой отметки, в темное время суток. Днем же воздух будет прогреваться до десяти градусов тепла.

По информации Гидрометцентра, сейчас на воздушные массы в Центральном федеральном округе влияет циклон из Скандинавии, который принес с собой дожди, а местами осадки с мокрым снегом. Но пока метеорологи не исключают, что холодный сезон в России может оказаться в целом чуть теплее климатической нормы.

Лишь февраль окажется очень морозным, зато в марте на большей части территорий страны воцарятся необычно высокие для этого месяца температуры.

Москва. Фото: КП/Гусейнов Виктор

По материалам РЕН ТВ.

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Антициклон принесет в Москву ясную погоду
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