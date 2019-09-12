Синоптики предупредили о сильном порывистом ветре

Его скорость будет достигать 15 метров в секунду.

В ближайшие выходные в столицу придут похолодание и осадки. Накануне синоптики уточнили прогноз. К низким температурам и дождю в Москве также присоединится сильный ветер. Речь идет о порывах скоростью до 15 метров в секунду, сообщает ТАСС.

По словам синоптиков, сильный ветер придет в столицу 13 сентября. При этом температура днем и ночью останется комфортной. Настоящее похолодание ждет Москву спустя день — в грядущие субботу и воскресенье.

Напомним, начало осени в столице было по-настоящему солнечным и комфортным. Температурные показатели были выше нормы примерно на 5 градусов. При этом минувшем летом в столице часто устанавливалась совсем не теплая погода.

В некоторые дни июля ночью было всего восемь градусов тепла. Видимо, в начале осени природа решила сделать жителям и гостям Москва приятное, подарив пару теплых недель.

Ранее также были прогнозы, что в столице ожидаются заморозки.