ПОГОДА

Синоптики обещают москвичам резкое похолодание

Уже в понедельник, 29 июля, температура воздуха прогреется всего до +14... +15 °С. Ночью будет не выше +8 °С.

Синоптики обещают москвичам резкое похолодание
В Москву придет похолодание (Фото: Globallookpress.com)

Малоутешительный прогноз на начало следующей рабочей недели лишает жителей столичного региона надежды на наступление долгожданных летних деньков. С понедельника, 29 июля, в Москву придет похолодание. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

И, если в воскресенье, 28 июля, температура будет по прежнему комфортной — воздух прогреется до +20 °С. То на следующей день, москвичи ощутят резкий температурный перепад. Столбики термометров днем, 29 июля, поднимутся не выше +14… +15 °С, а ночью ожидается всего +8 °С.

«Не исключено, что это будет ультраполярное вторжение, то есть самое холодное вторжение, которое наблюдается у нас вообще в течение всего года», — приводит «РИА новости» слова Татьяны Поздняковой.

По словам синоптиков, самыми холодными днями станут понедельник и вторник, 29 и 30 июля. Днем будет облачно, вероятны дожди.

В субботу, 27 июля, воздух прогреется до +26 °С. Днем возможны кратковременные локальные осадки. В Москве будет облачно, с прояснениями. Ветер северо-восточный 5 м/с. Атмосферное давление повышенное 747 мм рт. ст.

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Синоптики обещают москвичам резкое похолодание
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