На выходных в Москве ожидается резкое похолодание

Начиная с субботы, 14 сентября, в столице воцарится пасмурная и дождливая погода.

По прогнозам синоптиков, бабье лето в Москве завершится уже в конце рабочей недели. В ночь на субботу, 14 сентября, в городе и по области начнет заметно холодать.

За выходные погода в столице станет по-настоящему сентябрьской. Начнутся осадки, поднимется ветер, а температура воздуха будет достигать максимум плюс 17 градусов в дневное время. Как рассказали в погодном центре «Фобос», первые дожди пройдут уже вечером в пятницу, 13 сентября.

«В выходные мы будем перенесены из жаркого июля в настоящий дождливый, ветреный сентябрь», – говорит главный специалист центра Евгений Тишковец.

Температурный минимум этих дней метеорологи ожидают рано утром в воскресенье, 15 сентября, когда похолодает до 5–10 градусов выше ноля. В целом в столичном регионе будет прохладнее, чем полагается по климатическим нормам.

Пасмурное небо и непогода ждут москвичей и всю следующую рабочую неделю, сообщает «РИА Новости».

Напомним, начало сентября выдалось в Москве и Подмосковье по-летнему теплым. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, температурные показатели в это время осени были на пять градусов выше средних.