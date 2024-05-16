Начинайте день с этого продукта: диетолог Мухина рассекретила формулу здорового завтрака

Диетолог Марият Мухина в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, какой продукт станет лучшим вариантом завтрака. Она напомнила, что у некоторых людей бывает скрытая пищевая непереносимость. Определить продукты, которые вам не подходят, можно с помощью лабораторных анализов. Например, у некоторых обнаруживается непереносимость яиц как куриных, так и перепелиных.

«Но если мы каждый продукт не будем повторять чаще, чем два раза в неделю, даже если есть непереносимость, то это сильно не повлияет на здоровье. Однако если вы будете пожизненно есть яйца, а организм их не перерабатывает, то начнет повышаться холестерин, будут развиваться обменные метаболические заболевания. Существует правило, что даже самые полезные продукты мы должны употреблять лишь два раза в неделю и в объеме не более 200 граммов. То есть, например, белковый продукт на завтрак должен быть в объеме 50 граммов и 200 граммов углеводов. Вот такая формула здорового завтрака», — пояснила Марият Мухина.

По ее словам, при наличии хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта ни в коем случае нельзя начинать день с апельсинового сока и круассанов. Нужно обязательно съесть что-то обволакивающее, например кашу. Это могут быть гречка, овсянка, рис, пшено, киноа.

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«Семена чиа на ночь залить кокосовым молоком или даже обычным йогуртом, и у вас уже будет шикарный и правильный завтрак. Поскольку сейчас начинается летний сезон, можно употреблять ягоды и фрукты. Они очень хорошо сочетаются с творогом. Творог — это правильный белковый завтрак», — отметила Мухина.

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