Врач-диетолог Римма Мойсенко о продуктах для похудения: «Специи ускоряют обмен веществ и расщепление жира»

Весна — время обновления и подготовки к лету. Многие женщины в этот период задумываются о том, как привести свою фигуру в форму к отпуску. Сайт Teleprogramma.pro обратился к Римме Мойсенко , врачу-диетологу, кандидату медицинских наук, чтобы узнать, какие продукты помогают сжигать жир и способствуют похудению.

Римма Мойсенко утверждает, что на самом деле нет такой еды, которая бы прямо расщепляла жиры. Однако существуют продукты, которые могут ускорить обмен веществ и помочь в процессе похудения. В первую очередь это белки, которые являются основой для производства гормонов, ферментов и аминокислот, необходимых для нормального метаболизма.

Специи, такие как перец чили, паприка, также могут помочь в ускорении обмена веществ. Они усиливают кровообращение и стимулируют работу органов, включая жировые клетки, что способствует более быстрому расщеплению жира.

«Любые специи, допустим, тот же перец чили, паприка, которые мы добавляем в наши продукты питания как некие горячительные композиции, воздействуют на сосудистую систему раздражающим способом и усиливают капиллярное кровообращение. Процессы начинают протекать быстрее, ускоряется выведение и расщепление жира», — поведала Римма Мойсенко.

Важно помнить, что для достижения желаемого результата необходимо не только употреблять правильные продукты, но и контролировать количество потребляемых калорий. Они должны быть немного меньше, чем количество калорий, которое вы тратите в течение дня.

Таким образом, для успешного похудения необходимо сочетать правильное питание, физическую активность и умеренность в потреблении калорий.