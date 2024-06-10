Актер и телеведущий Давид Ниамеди станет участником шоу «Последний герой. Русский сезон»

Телеканал ТВ-3 объявил о начале съемок популярного у телезрителей экстремального реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон».

На этот раз участники проекта будут проверять свои навыки выживания не на далеких островах, а в России, на Алтае, на берегу Телецкого озера.

В ближайшие недели претенденты на звание «Последнего героя» должны будут адаптироваться к жизни в горах, преодолевать сложные испытания, бороться друг с другом, с природой, голодом, дикими животными, а также со своими внутренними страхами.

Teleprogramma.pro первой для своих читателей раскрывает имя одного из звездных участников одиннадцатого сезона экстремального реалити-шоу. Им стал актер и телеведущий Давид Ниамеди.

Ведущей проекта телеканала ТВ-3 стала Ксения Бородина. Она предвидит, что выживать в условиях природы Алтайского край участникам реалити-шоу будет непросто, ведь горы — это особый мир, к которому придется прислушиваться и приспосабливаться.