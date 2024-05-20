Новый сезон реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» впервые снимут на Алтае

Десятый сезон шоу «Последний герой» снимали на островах в Таиланде. Тогда первые ведущей проекта стала Ксения Бородина. Также у проекта был еще один новый нюанс – участниками шоу стали знаменитости со своими родными. Победителем в прошлом сезоне стал 24-летний актер Алексей Лукин.

Теперь телеканал ТВ-3 объявил, что стартуют съемки нового, одиннадцатого сезона реалити-шоу, которое будет назваться «Последний герой. Русский сезон». Если раньше съемки проходили за границей, то теперь впервые они состоятся в России. Отмечается, что участники отправятся на Алтай.

Местом действия станет берег Телецкого озера, который считается одним из природных символов страны и одним из самых удивительных природных объектов Республики Алтай. Он занимает второе место в мире по глубине после Байкала. Сложностью для участников будет то, что озеро находится в гористой местности.

Как и раньше, в шоу примут участие люди, которых поделят на два племени. Им нужно будет соревноваться, чтобы получить привилегии и шанс сохранить участников в шоу. Ведущей снова стала Бородина, которая уверена, что сезон будет еще более жарким, чем предыдущий.

«Я уверена, что в новом сезоне градус интриги будет еще выше! Ведь мы впервые будем снимать шоу в России. С одной стороны, родная земля будет помогать участникам, а с другой – горы – это отдельный мир, в котором тоже нужно научиться выживать. Я призываю участников быть готовыми ко всему: когда нужно, терпеть боль и лишения, а в самые тяжелые моменты проявить смелость и выдержку. Только так становятся героями», – сказала она.