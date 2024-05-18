Ольга Бузова неправильно назвала фамилию Фредди Меркьюри, чей автограф мечтает получить

Ольга Бузова накануне приехала в родной Санкт-Петербург. Там она выступила на сцене и успела увидеться со своей мамой. А потом певицу ждал радостный момент. Она заявила, что ей доставили виниловую пластинку австралийской певицы Кайли Миноуг. Более того, на ней есть автограф знаменитости.

Оказалось, что Бузова решила собирать такие пластинки. У нее уже есть винил с автографами других мировых селебрити. Она намерена регулярно пополнять свою коллекцию. К слову, это стоит больших денег.

«Есть уже винил с автографом Майкла, Уитни, и вот еще один. Счастлива до безумия. Мечтаю теперь о Фредди Меркурии», — написала телеведущая.

Поклонники сразу поняли, что Ольга допустила ошибку. Она исказила фамилию солиста группы Queen Фредди Меркьюри. За это ее стали критиковать и обвинять в безграмотности.

Добавим, что виниловые пластинки также собирает Игорь Николаев. Недавно он подарил Михаилу Шуфутинскому, пластинку ВИА «Лейся, песня», которой раньше руководил шансонье.