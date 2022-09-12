«Я ощутил себя Бенедиктом Камбербэтчем»: Александр Шоуа – об участии в проекте « Шоу Аватар»

Раскрыто имя еще одного участника «Шоу «Аватар» на канале НТВ. Под цифровым образом Человека-амфибии скрывался певец Александр Шоуа. Во втором выпуске проекта он исполнил песню Фила Коллинза «In the Air Tonight».

Исполнитель удостоился похвал жюри. «Браво!», «Невероятно!», «Это было очешуительно!» – восклицали они наперебой. Правда, героя книги Александра Беляева узнали не сразу. Так, сначала Марк Тишман предположил, что за этим аватаром может скрываться SHAMAN, а Сергей Лазарев назвал имена Дмитрия Колдуна и Глеба Матвейчука. Но в самом конце обсуждения номера он все же пришел к правильному выводу.

«Я понял, что была проведена фантастическая работа»

По словам Александра, Человек-амфибия – один из его любимых персонажей, который дорог артисту с детства. Правда, певец представлял своего персонажа несколько иначе, чем это было показано на проекте.