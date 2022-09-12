«Я ощутил себя Бенедиктом Камбербэтчем»: Александр Шоуа – об участии в проекте « Шоу Аватар»

Раскрыто имя еще одного участника «Шоу «Аватар» на канале НТВ. Под цифровым образом Человека-амфибии скрывался певец Александр Шоуа. Во втором выпуске проекта он исполнил песню Фила Коллинза «In the Air Tonight».
Исполнитель удостоился похвал жюри. «Браво!», «Невероятно!», «Это было очешуительно!» – восклицали они наперебой. Правда, героя книги Александра Беляева узнали не сразу. Так, сначала Марк Тишман предположил, что за этим аватаром может скрываться SHAMAN, а Сергей Лазарев назвал имена Дмитрия Колдуна и Глеба Матвейчука. Но в самом конце обсуждения номера он все же пришел к правильному выводу.
«Я понял, что была проведена фантастическая работа»
По словам Александра, Человек-амфибия – один из его любимых персонажей, который дорог артисту с детства. Правда, певец представлял своего персонажа несколько иначе, чем это было показано на проекте.
Александр Шоуа в образе Человека-Амфибии. Фото: телеканал НТВ
«Мой же аватар был в пиратских шароварах, эдакий морской дьявол: и на суше может жить, и на воде, и под водой, - говорит артист. - Такой везде и всюду. Для меня это какая-то степень свободы: вдохнуть воздух, как все остальные люди, и потом, будучи, по крайней мере, в сознании человеком, погрузиться в другой мир вместе с его обитателями – туда, где ты только гость и куда обычно нет доступа другим тебе подобным»
Как признается Александр, он рад, что ему достался Человек-амфибия, это фантастический герой. К тому же в костюме своего героя он почувствовал себя одним голливудским актером и не только.
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Жюри «Шоу Аватар». Фото: телеканал НТВ
«Чтобы привести своего аватара в движение, нужно было облачиться в специальный костюм. В нем я ощутил себя Бенедиктом Камбербэтчем, управляющим драконом Смаугом в «Хоббите», - отмечает музыкант. - Я понял, что им была проведена фантастически сложная работа: движения дракона, повадки, подмигивания, оскал, - все это было сделано человеком».
В следующем выпуске проекта место Человека-амфибии займет совершенно новый аватар и совершенно новый артист. Ждем субботы!