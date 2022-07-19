«Создаем мою виртуальную копию»: ведущий «Маски» Вячеслав Макаров поделился моментами подготовки к «Аватар-шоу»

Новый проект стартует на НТВ этой осенью.
Вячеслав Макаров

Вячеслав Макаров. Фото: соцсети

Бессменный ведущий шоу «Маска» на НТВ Вячеслав Макаров будет вести и новый проект телеканала «Аватар-шоу».

Новая зрелищная программа выйдет в эфир НТВ грядущей осенью. Сейчас ведется активная подготовка проекта.

В микроблоге Вячеслав Макаров поделился одним из моментов подготовки к будущему зрелищному шоу.

Телеведущий запечатлелся в студии в окружении малопонятных обычному зрителю предметов.

«Готовимся к новому шоу «Аватар». Создаем мою виртуальную копию. Хотя куда уж лучше. Будущее технологий совсем близко. Хочу виртуальный прес», — поделился Вячеслав Макаров.

Вячеслав Макаров в момент работы . Фото: соцсети

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Напомним, в «Аватар-шоу» будет много аналогий с  шоу «Маска». Так, участники проекта будут скрыты под аватаром компьютерного героя. Аватар будет петь на сцене, а участников спрячут за кулисами, и оттуда они будут озвучивать своего героя.

По словам создателей программы, звезды не будут знать имен друг друга, пересекаться на репетициях и во время съемочного процесса.

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