«Создаем мою виртуальную копию»: ведущий «Маски» Вячеслав Макаров поделился моментами подготовки к «Аватар-шоу»

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Напомним, в «Аватар-шоу» будет много аналогий с шоу «Маска». Так, участники проекта будут скрыты под аватаром компьютерного героя. Аватар будет петь на сцене, а участников спрячут за кулисами, и оттуда они будут озвучивать своего героя.

По словам создателей программы, звезды не будут знать имен друг друга, пересекаться на репетициях и во время съемочного процесса.