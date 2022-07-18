Батрутдинов и другие: раскрыт звездный состав шоу «Аватар» и его главное отличие от «Маски»

Телеканал НТВ представил 15 июля новый сезон, на презентации которого побывал корреспондент Teleprogramma.pro. Главной премьерой станет шоу «Аватар». Это оригинальный формат, при создании которого будет использована технология захвата движения Motion Capture.

В шоу «Маска» артисты прятались в диковинных костюмах, а теперь специально для них создадут цифровые аватары. Подобная технология, к примеру, использовалась во время съемок фильмов «Пираты карибского моря» и в «Экипаже». Правда, с тех пор прогресс ушел далеко вперед.

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По словам генпродюсера НТВ Тимура Вайнштейна, от этой технологии «ахнут все». Всего будет 9 участников в проекте и 9 выпусков в прайм-тайм.