Батрутдинов и другие: раскрыт звездный состав шоу «Аватар» и его главное отличие от «Маски»

Телеканал НТВ представил 15 июля новый сезон, на презентации которого побывал корреспондент Teleprogramma.pro. Главной премьерой станет шоу «Аватар». Это оригинальный формат, при создании которого будет использована технология захвата движения Motion Capture.
В шоу «Маска» артисты прятались в диковинных костюмах, а теперь специально для них создадут цифровые аватары. Подобная технология, к примеру, использовалась во время съемок фильмов «Пираты карибского моря» и в «Экипаже». Правда, с тех пор прогресс ушел далеко вперед.
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По словам генпродюсера НТВ Тимура Вайнштейна, от этой технологии «ахнут все». Всего будет 9 участников в проекте и 9 выпусков в прайм-тайм.
«В отличие от «Маски» тут участвуют только звезды, которые поют. Каждая звезда будет скрываться под аватаром, внешность которого будет максимально созвучна внутреннему миру его физического хозяина . Во время выступления звезды будут в спецкомнате в спецкостюме с датчиками. Они будут передавать свои эмоции через аватара», — рассказал Вайнштейн, презентовав своего аватара.
Узнавать героя будут по вокальным данным – среди участников только профессионально поющие знаменитости. Конфиденциальность гарантирована не хуже, чем в «Маске». Однако, если жюри, пообщавшись с аватаром, правильно называет его имя, этот участник сразу же открывается и покидает шоу. И так может произойти несколько раз за выпуск. Однако в следующей программе места выбывших займут новые звезды.
К слову, звездный состав жюри раскрыли, но не до конца. В него вошли: Тимур Батрутдинов, Ида Галич, Сергей Лазарев, Марк Тишман. А вот имя пятого судьи пока держат в секрете. Говорят, это будет мега-мега-звезда.
Ведущим «Аватар-шоу» станет Вячеслав Макаров.
Также телеканал НТВ анонсировал запуск шестого сезона проекта «Ты супер!», третий сезон «Ты супер! 60+», третий сезон шоу «Суперстар!», а также новые и премьерные сезоны сериалов.