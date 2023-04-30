«Нас ждет «вау-эффект»: Анатолий Цой ответил на вопрос о победителе «Маски»

Шоу «Маска» подходит к своему логическому завершению. И 30 апреля зрители узнают имя победителя проекта. А в финал уже вышли Мандрил, Мамонтенок, Пудель и Скорпион.
Кто же из этих персонажей займет первое место? Об этом Teleprogramma.pro поговорила с победителем первого сезона шоу «Маска» Анатолием Цоем (TSOY).
Певец пояснил, что не стал бы делать прогнозов по поводу победителя, потому что состав финалистов достойный и действительно уже сложно угадать заветное имя. Анатолий считает, что в финале нас ждет «Вау-эффект» от разоблачения как минимум пары героев. И у артиста как всегда есть свои предположения относительно личностей, прошедших на проекте весь путь.
Анатолий Цой (TSOY). Фото: личный архив
«Если коротко пройтись по финалистам, думаю, что Мандрил — Юрий Музыченко. Некоторые номера он исполнил в манере, которая для него не совсем естественна, тем не менее, это всегда было ярко и талантливо, - похвалил коллегу по вокальному цеху Анатолий Цой. - Я считаю, что для победителя шоу «Маска» вокальные данные — один из главных пунктов, но его недостаточно для выхода в финал. Не менее важно грамотно «сыграть персонажа», показать свой актерский талант».
По словам Анатолия, на протяжении всего проекта своими актерскими перевоплощениями его радовали Скорпион, Мандрил и Горностай.
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Если же говорить о вокальных техниках, то, по мнению певца, первенство на телепроекте - у Мамонтенка. Также прекрасно проявил себя и Скорпион. На протяжении всей «Маски» ему удалось выдержать единый стиль исполнения, что говорит о высоком уровне артиста.
«Еще с первых выпусков я отметил это для себя. Но вернемся к рассекречиванию наших героев. Что касается Мамонтенка, то уже есть версии, что под маской - Дима Билан, а вот Пудель для меня - загадка. Каждый из финалистов уникален, им удалось прожить свой образ и потрясающе сыграть», - резюмировал Анатолий Цой.