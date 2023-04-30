«Нас ждет «вау-эффект»: Анатолий Цой ответил на вопрос о победителе «Маски»

Шоу «Маска» подходит к своему логическому завершению. И 30 апреля зрители узнают имя победителя проекта. А в финал уже вышли Мандрил, Мамонтенок, Пудель и Скорпион.

Кто же из этих персонажей займет первое место? Об этом Teleprogramma.pro поговорила с победителем первого сезона шоу «Маска» Анатолием Цоем (TSOY).

Певец пояснил, что не стал бы делать прогнозов по поводу победителя, потому что состав финалистов достойный и действительно уже сложно угадать заветное имя. Анатолий считает, что в финале нас ждет «Вау-эффект» от разоблачения как минимум пары героев. И у артиста как всегда есть свои предположения относительно личностей, прошедших на проекте весь путь.