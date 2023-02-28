Теперь не только Катя Лель: Анатолий Цой признался, что верит в инопланетян

Анатолий Цой

Анатолий Цой. Фото: соцсети 

Исполнитель рассказал о своей любви ко всему космическому.

Стало известно, что артист Анатолий Цой не отрицает жизнь на других планетах.

Напомним, ранее исполнительница Катя Лель публиковала в своих социальных сетях сообщения с непонятными символами. Лель отметила, что это послание от НЛО. Пока артистка не понимает их язык, но точно верит в существование жизни на других планетах.

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А теперь и Цой поговорил о НЛО.

«Я очень люблю космос, всю жизнь мечтал туда полететь. Он меня очень сильно завораживает. Завораживает вообще все, что связано со вселенной, со звездами, с планетами. Я, кстати, уверен, что есть иные расы, просто мы пока о них не знаем», – рассказал артист в беседе с vnimanie.pro.

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