Теперь не только Катя Лель: Анатолий Цой признался, что верит в инопланетян

Стало известно, что артист Анатолий Цой не отрицает жизнь на других планетах.

Напомним, ранее исполнительница Катя Лель публиковала в своих социальных сетях сообщения с непонятными символами. Лель отметила, что это послание от НЛО. Пока артистка не понимает их язык, но точно верит в существование жизни на других планетах.

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А теперь и Цой поговорил о НЛО.