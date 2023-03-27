«Находил частицу правды»: Ваня Дмитриенко – о лжи и сложностях шоу «Маска»

В шоу «Маска» на телеканале НТВ разоблачили самого загадочного персонажа. Оказалось, что под оперением инфернального Ворона скрывался яркий и светлый парень – 17-летний певец Ваня Дмитриенко. По словам артиста, этот костюм – полная противоположность его характеру.

Как говорит Ваня, Ворон – очень сдержанный, серьезный, бдительный персонаж, с такой легкой надменностью, чего не скажешь о нем самом.

«А я все-таки простой, общительный. И повеселиться могу, и похихикать, - рассказал певец. - Этот образ я выбирал самостоятельно, хотелось чего-то очень контрастного. Перебарывать себя, находить силы, чтобы в моем очень теплосохраняющем костюме держаться на качелях, работая на такой высоте, оказалось для меня самым трудным».

Кроме того, Ваня признался, что ему как очень активному человеку было достаточно сложно постоянно находиться в статичном положении.