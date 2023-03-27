«Находил частицу правды»: Ваня Дмитриенко – о лжи и сложностях шоу «Маска»

В шоу «Маска» на телеканале НТВ разоблачили самого загадочного персонажа. Оказалось, что под оперением инфернального Ворона скрывался яркий и светлый парень – 17-летний певец Ваня Дмитриенко. По словам артиста, этот костюм – полная противоположность его характеру.
Как говорит Ваня, Ворон – очень сдержанный, серьезный, бдительный персонаж, с такой легкой надменностью, чего не скажешь о нем самом.
«А я все-таки простой, общительный. И повеселиться могу, и похихикать, - рассказал певец. - Этот образ я выбирал самостоятельно, хотелось чего-то очень контрастного. Перебарывать себя, находить силы, чтобы в моем очень теплосохраняющем костюме держаться на качелях, работая на такой высоте, оказалось для меня самым трудным».
Кроме того, Ваня признался, что ему как очень активному человеку было достаточно сложно постоянно находиться в статичном положении.
«Валерия первая выдвинула версию, что под маской Ворона могу быть я»
В небольшом интервью Teleprogramma.pro певец также рассказал о других вариантах костюмов и главном разоблачителе проекта.
- Какие еще маски вам предлагали?
- Большое количество. К примеру, прикольную маску Красного Перца, но именно Ворон показался более необычным для меня.
К тому же он мне очень понравился: красивый и статный. Поэтому мне хотелось выступать именно в этом образе.
- Чем боялись выдать себя и что больше всего пришлось менять: интонации, вокал, походку?
- Наверное, опасался выдать себя статикой, лишний раз пошевелиться, потянуть ноги, руки. По поводу интонаций: я просто старался говорить намного меньше и более умеренно. В вокальном плане была проведена невероятная работа.
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Ваня Дмитриенко в шоу «Маска». Фото: телеканал НТВ
- Как выбирали песни?
- Я исполнял те песни, которые я люблю.
- Нет ли обид на жюри? С кем из представителей звездного судейства уже были знакомы? От кого ждали разоблачения в первую очередь?
- Со всеми членами жюри я был знаком, обид нет. Ждал разоблачения от Валерии, и как раз она первая выдвинула версию, что за маской Ворона могу быть я.
- Самая большая ложь за время участия в проекте?
- Я старался меньше врать и на каждую свою ложь находил частицу правды.