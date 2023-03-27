«Жалко Ваню»: поклонники шоу «Маска» недовольны разоблачением Ворона – ругают Тимура Родригеза

В минувшее воскресенье, 26 марта, на телеканале НТВ показали седьмой по счету выпуск четвертого сезона шоу «Маска».
В его финале проект покинул Ворон, который оказался популярным исполнителем Ваней Дмитриенко. Причем, последнее слово оставалось за Тимуром Родригезом. Когда до него дошла очередь высказываться, кто покинет шоу, голоса судей разделились поровну - два за Ворона и столько же за Хомяка. Родригез спас Хомяка.
Поклонники шоу «Маска», успевшие полюбить Ворона, в телеграм-канале проекта высказывают свое возмущение позицией Тимура Родригеза.
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Ваня Дмитриенко - Ворон на шоу «Маска». Фото: кадр программы
«Родригез, ты надоел самые крутые маски выкидывать из шоу», «Жаль Ворона, пел не хуже остальных», «Валерия оставила Хомяка только потому, что она девушка. Валерия оставила Скунса, потому что там дочь Валерии. Спасибо, до свидания», «Жалко Ваню», «Ребят, вы что прикалываетесь что ли. На прошлой неделе в группе «Маски» было голосование, кого бы вы хотели убрать. Ворон был чуть ли не на первом месте и Скунс. А сейчас вы не довольны, что Ворона убрали. Так, может, не нужно было за него голосовать тогда?» - высказались в телеграм-канале поклонники шоу «Маска».