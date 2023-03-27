«Жалко Ваню»: поклонники шоу «Маска» недовольны разоблачением Ворона – ругают Тимура Родригеза

«Родригез, ты надоел самые крутые маски выкидывать из шоу», «Жаль Ворона, пел не хуже остальных», «Валерия оставила Хомяка только потому, что она девушка. Валерия оставила Скунса, потому что там дочь Валерии. Спасибо, до свидания», «Жалко Ваню», «Ребят, вы что прикалываетесь что ли. На прошлой неделе в группе «Маски» было голосование, кого бы вы хотели убрать. Ворон был чуть ли не на первом месте и Скунс. А сейчас вы не довольны, что Ворона убрали. Так, может, не нужно было за него голосовать тогда?» - высказались в телеграм-канале поклонники шоу «Маска».