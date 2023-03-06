«Было досадно, что Регина не узнала меня»: Евгения Медведева – о шоу «Маска» и заблуждениях жюри

В шоу «Маска» рассекретили одну из самых экстравагантных героинь - Шаурму. Под образом любимой еды студентов скрывалась фигуристка Евгения Медведева. Как призналась Евгения, перед съемками она просмотрела множество костюмов, пока не остановила свой выбор на Шаурме.
«Признаюсь, что Шаурма - это стопроцентное попадание. Она отражает меня», - отметила фигуристка.
По словам Евгении, ей было максимально комфортно в образе Шаурмы. И если у других артистов были не очень удобные костюмы, то ее наряд позволял спортсменке чудить, танцевать и вести себя, как ребенок.
«Имея такую милую улыбку, как у моей маски, по-другому себя невозможно преподносить, - призналась Евгения. - Я видела зрителей и жюри через маленькое окошко, которое было встроено в Шаурму. И именно поэтому Регина Тодоренко поняла, что я очень миниатюрная!»
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Евгения Медведева в шоу «Маска». Фото: канал НТВ
- Обидно ли было снимать маску? – поинтересовалась Teleprogramma.pro у фигуристки.
- Маску снимать было абсолютно не обидно, а вот то, что моя коллега по одному из телевизионных проектов, Регина Тодоренко не узнала меня, досадно. Безусловно, угадать кого-либо из участников шоу сложно, но возможно.
Допустим, по каким-то физиологическим особенностям. Например, я маленькая, прыгучая, на мне тяжелый костюм, значит, выносливая и, скорее всего, спортсменка.
- Насколько сильно вы перевоплощались в образе Шаурмы?
-Я была максимально естественна, потому что не ставила цель скрываться, маскироваться. Возможно, я интонационно меняла голос на более низкий. Главным для меня было получить эмоции. Так и случилось: новый опыт, сцена, яркие номера!