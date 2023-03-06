«Было досадно, что Регина не узнала меня»: Евгения Медведева – о шоу «Маска» и заблуждениях жюри

- Обидно ли было снимать маску? – поинтересовалась Teleprogramma.pro у фигуристки.

- Маску снимать было абсолютно не обидно, а вот то, что моя коллега по одному из телевизионных проектов, Регина Тодоренко не узнала меня, досадно. Безусловно, угадать кого-либо из участников шоу сложно, но возможно.

Допустим, по каким-то физиологическим особенностям. Например, я маленькая, прыгучая, на мне тяжелый костюм, значит, выносливая и, скорее всего, спортсменка.

- Насколько сильно вы перевоплощались в образе Шаурмы?

-Я была максимально естественна, потому что не ставила цель скрываться, маскироваться. Возможно, я интонационно меняла голос на более низкий. Главным для меня было получить эмоции. Так и случилось: новый опыт, сцена, яркие номера!