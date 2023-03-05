«Деточка, а где ты научилась так петь?»: на шоу «Маска» разоблачили Шаурму – кто там

На телеканале НТВ в это воскресенье, 5 марта, в эфир вышел четвертый по счету выпуск четвертого сезона шоу «Маска». В его финале был разоблачен третий участник проекта.

Номинантами на вылет по итогам голосования стали Скунс, Шаурма и Пиковая дама. Скунса спасли зрители в зале, Пиковую даму – жюри. Разоблачаться пришлось Шаурме. Перед тем, как Маска была снята, члены судейской коллегии выдвинули свои предположения по поводу того, кто может скрываться в наряде восточного фастфуда.

Жюри решили, что это либо Алина Загитова, либо Татьяна Навка. Но когда Шаурма разоблачилась, на сцене все увидели хохочущую двукратную чемпионку мира и серебряную призерку Олимпиады в женском одиночном катании - Женю Медведеву.

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