«Деточка, а где ты научилась так петь?»: на шоу «Маска» разоблачили Шаурму – кто там

На телеканале НТВ в это воскресенье, 5 марта, в эфир вышел четвертый по счету выпуск четвертого сезона шоу «Маска». В его финале был разоблачен третий участник проекта.
Номинантами на вылет по итогам голосования стали Скунс, Шаурма и Пиковая дама. Скунса спасли зрители в зале, Пиковую даму – жюри. Разоблачаться пришлось Шаурме. Перед тем, как Маска была снята, члены судейской коллегии выдвинули свои предположения по поводу того, кто может скрываться в наряде восточного фастфуда.
Жюри решили, что это либо Алина Загитова, либо Татьяна Навка. Но когда Шаурма разоблачилась, на сцене все увидели хохочущую двукратную чемпионку мира и серебряную призерку Олимпиады в женском одиночном катании - Женю Медведеву.
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Евгения Медведева. Фото: кадр программы
«Деточка, а где ты научилась так петь?» - удивленно спросил у Медведевой Филипп Киркоров.
Женя Медведева вместо ответа заявила, что была счастлива принять участие в проекте и успела полюбить свою Маску Шаурмы.
Напомним, на проекте осталось одиннадцать Масок из четырнадцати. Три уже разоблачены.