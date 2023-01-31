«Мы квиты»: Долина и Карнавал поставили точку в вокальном конфликте поколений

Конфликт блогера Вали Карнавал и певицы Ларисы Долиной завершился примирением в подкасте Первого канала «Неформат». Спустя практически два года после ссоры в YouTube-шоу молодая и народная артистки встретились в студии, поговорили, станцевали для соцсетей и даже спели вместе песни «Погода в доме» и «Психушка». Теперь уже никто не подтрунивает оппонента по поводу умения петь.
«Мне стыдно, что мои поклонники обрушили столь негатива на Ларису Александровну после нашей прошлой встречи. Хотя и я тогда получила достаточно от взрослой аудитории», - говорит 21-летняя Валя Карнавал.
«Значит, мы квиты. А тогда не было никакой ссоры, был просто разговор. Валя была не согласна с тем, что я говорю, но она имела право на это. И у меня есть право на то, чтобы отстаивать свою точку зрения», - отмечает 67-летняя Долина.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Вторым гостем эфира стал Иван Чебанов, запомнившийся зрителям удачными выступлениями в шоу «Голос» и «Фантастика».
Не пропустите новый выпуск музыкального шоу «Неформат» в линейке программ «Подкаст.Лаб» - с понедельника по пятницу в ночном и дневном эфире Первого канала.