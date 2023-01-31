«Мы квиты»: Долина и Карнавал поставили точку в вокальном конфликте поколений

Конфликт блогера Вали Карнавал и певицы Ларисы Долиной завершился примирением в подкасте Первого канала «Неформат». Спустя практически два года после ссоры в YouTube-шоу молодая и народная артистки встретились в студии, поговорили, станцевали для соцсетей и даже спели вместе песни «Погода в доме» и «Психушка». Теперь уже никто не подтрунивает оппонента по поводу умения петь.

«Мне стыдно, что мои поклонники обрушили столь негатива на Ларису Александровну после нашей прошлой встречи. Хотя и я тогда получила достаточно от взрослой аудитории», - говорит 21-летняя Валя Карнавал.