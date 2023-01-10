Не пропустите: «Конфетка» от ТНТ подсластит вечер 28 января

Канал ТНТ объявил дату премьеры нового музыкального шоу «Конфетка». Оно стартует с 28 января.

В рамках этого проекта авторы и исполнители неизвестных широкой публике песен получат шанс стать прославиться на всю страну. Ведь их композиции исполнят топовые звезды российской эстрады.

Ведущими заявлены Гарик Мартиросян и Марина Кравец. В жюри зрители увидят Хабиба, Клаву Коку, Ольгу Бузову, Азамата Мусагалиева и других звезд. За музыку отвечают резиденты Comedy Club: Зураб Матуа, Андрей Аверин и Павел Гавриленков.

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В каждом выпуске встретятся пять талантливых исполнителей из Интернета, которые представят свои малоизвестные песни, а также пять популярных артистов, постаравшихся сделать из этих песен настоящие конфетки. Выступления оценят профессиональное жюри и зрители в зале, и в итоге победитель каждой программы получит от ТНТ 300 тысяч рублей.

По задумке проекта, раскрученные звезды не будут знать, чью песню они исполняют, но в финале композиция может им настолько понравиться, что знаменитости попросят автора продать на нее права.