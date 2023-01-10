Не пропустите: «Конфетка» от ТНТ подсластит вечер 28 января

Канал ТНТ объявил дату премьеры нового музыкального шоу «Конфетка». Оно стартует с 28 января.
В рамках этого проекта авторы и исполнители неизвестных широкой публике песен получат шанс стать прославиться на всю страну. Ведь их композиции исполнят топовые звезды российской эстрады.
Ведущими заявлены Гарик Мартиросян и Марина Кравец. В жюри зрители увидят Хабиба, Клаву Коку, Ольгу Бузову, Азамата Мусагалиева и других звезд. За музыку отвечают резиденты Comedy Club: Зураб Матуа, Андрей Аверин и Павел Гавриленков.
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В каждом выпуске встретятся пять талантливых исполнителей из Интернета, которые представят свои малоизвестные песни, а также пять популярных артистов, постаравшихся сделать из этих песен настоящие конфетки. Выступления оценят профессиональное жюри и зрители в зале, и в итоге победитель каждой программы получит от ТНТ 300 тысяч рублей.
По задумке проекта, раскрученные звезды не будут знать, чью песню они исполняют, но в финале композиция может им настолько понравиться, что знаменитости попросят автора продать на нее права.
«Главная изюминка «Конфетки» в том, что впервые на телевидении мы потратили столько сил и энергии, чтобы самые обычные люди могли прославиться на всю страну благодаря творчеству. У многих, не скажу за всех, но у многих почти не было такого шанса. Вы увидите, что некоторые звезды предлагают им спеть дуэтом, снять новый клип или продать песню. Вы даже не представляете, что будет происходить у нас, но я не хочу выдавать все секреты», - говорит ведущий Гарик Мартиросян.
Смотрите «Конфетку» на канале ТНТ - 28 января в 21:00.