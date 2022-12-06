«Конфетка» ТНТ подарит стране новые музыкальные хиты

Канал ТНТ снимает музыкальный проект «Конфетка» с Гариком Мартиросяном и Мариной Кравец в качестве ведущих. Ожидается, что это будет один из хедлайнеров телесезона 2023 года.

Шоу соберет непрофессиональных музыкантов и поможет их пока еще не признанным шедеврам зазвучать по-настоящему круто. Новое музыкальное сопровождение, профессиональная запись и звездные исполнители превратят любую песню в «конфетку».

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