«Конфетка» ТНТ подарит стране новые музыкальные хиты

Канал ТНТ снимает музыкальный проект «Конфетка» с Гариком Мартиросяном и Мариной Кравец в качестве ведущих. Ожидается, что это будет один из хедлайнеров телесезона 2023 года.
Шоу соберет непрофессиональных музыкантов и поможет их пока еще не признанным шедеврам зазвучать по-настоящему круто. Новое музыкальное сопровождение, профессиональная запись и звездные исполнители превратят любую песню в «конфетку».
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Участниками программы станут музыканты-любители, которые мечтают о большой сцене, но пока известны только в узких интернет-кругах. Авторы шоу помогут преобразить их творения до неузнаваемости. Каждая композиция получит новое дыхание благодаря звездам, которые исполнят эти песни в новой аранжировке прямо в студии.
В каждом выпуске появятся пять музыкальных самородков и пять известных артистов. Эксперты оценят их выступления, а зрители в зале выберут победителя, которому достанется денежный приз. «Конфетка» выйдет в эфир ТНТ в 2023 году.