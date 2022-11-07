«Три часа только в один конец! »: Роза Сябитова раскрыла главную сложность шоу «Маска. Танцы»

Раскрыт секрет еще одного персонажа шоу «Маска. Танцы». Под образом обаятельного усача Дискошара скрывалась известная телеведущая, самая знаменитая сваха нашей страны Роза Сябитова. Несмотря на ранний уход из проекта, Сябитова стала одной из самых любимых героинь передачи. А точнее, героем.
Певица Клава Кока, входящая в состав жюри, даже нарисовала в поддержку любимого персонажа плакат с надписью: «Дискошар, ты — лучший!» и призналась, что, если вдруг заболеет, позовет его в свое шоу выступать вместо нее.
Своими впечатлениями от проекта Роза Сябитова поделилась с Teleprogramma.pro.
Роза Сябитова и ведущий шоу Юрий Музыченко. Фото: Global Look Press
«Шар весил около четырех килограммов»
— Занимались ли вы когда-нибудь танцами?
— У меня есть опыт в фигурном катании, поэтому осталась мышечная память, но танцевального опыта не было. Рада, что в моем возрасте я еще о-го-го!
— Расскажите, пожалуйста, о своем костюме. В чем была главная сложность его ношения?
— Костюмеры сделали мою маску настолько удобной, насколько могли: главной сложностью было найти места для глаз и рта. Плюс шар утяжелили очками и усами — в итоге он весил около четырех килограммов.
— Как вы его выбрали, или выбор сделали за вас?
—Так как я не танцевальный человек, мне было важно, чтобы именно мое тело чувствовало себя свободно — такую свободу как раз я ощутила в костюме Дискошара.
«Я всем сказала, что подсела на йогу!»
— Как удавалось скрываться от родных и друзей?
— Достаточно непросто в самом начале, но потом я всем сказала, что подсела на йогу. И на целый день уезжала как бы на регулярные занятия. Живу довольно далеко, поэтому три часа только в один конец. Никто ничего не заподозрил.
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Роза Сябитова. Фото: канал СТС
— Расстроились, когда выбыли?
— Я покидаю шоу с большим сожалением. Тело только начало меня слушаться, появились идеи для будущих выступлений, которые уже начала обсуждать с постановщиками. Но осознаю, что это шоу, соревнование на выбывание, просто пришел мой черед. Я со своей стороны выложилась на все сто!