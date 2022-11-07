«Три часа только в один конец! »: Роза Сябитова раскрыла главную сложность шоу «Маска. Танцы»

«Шар весил около четырех килограммов»

— Занимались ли вы когда-нибудь танцами?

— У меня есть опыт в фигурном катании, поэтому осталась мышечная память, но танцевального опыта не было. Рада, что в моем возрасте я еще о-го-го!

— Расскажите, пожалуйста, о своем костюме. В чем была главная сложность его ношения?

— Костюмеры сделали мою маску настолько удобной, насколько могли: главной сложностью было найти места для глаз и рта. Плюс шар утяжелили очками и усами — в итоге он весил около четырех килограммов.

— Как вы его выбрали, или выбор сделали за вас?

—Так как я не танцевальный человек, мне было важно, чтобы именно мое тело чувствовало себя свободно — такую свободу как раз я ощутила в костюме Дискошара.