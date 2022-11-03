«Ребенок счастлив»: Мария Горбань привела дочь на съемки шоу «Маска. Танцы»

Артистка Мария Горбань исполнила мечту своего старшего ребенка – дочки Стефании. Знаменитость показала закулисную жизнь проекта «Маска. Танцы».
Горбань нарядила дочь в яркие брюки с броскими кедами, свитшот и добавила бейсболку. Стефания с любопытством прогуливалась по съемочной площадке шоу и разглядывала, чем занимаются взрослые.
Стеша призналась, что ей очень понравилось у мамы на работе. Особенно встретить там своих кумиров.
Дочь Марии Горбань с Клавой Кокой. Фото: соцсети
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Девочка сфотографировалась с Клавой Кокой и поболтала с Тимуром Родригезом.
«Ребенок счастлив», – отметила Мария в личном микроблоге.