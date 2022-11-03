«Ребенок счастлив»: Мария Горбань привела дочь на съемки шоу «Маска. Танцы»

Артистка Мария Горбань исполнила мечту своего старшего ребенка – дочки Стефании. Знаменитость показала закулисную жизнь проекта «Маска. Танцы».

Горбань нарядила дочь в яркие брюки с броскими кедами, свитшот и добавила бейсболку. Стефания с любопытством прогуливалась по съемочной площадке шоу и разглядывала, чем занимаются взрослые.

Стеша призналась, что ей очень понравилось у мамы на работе. Особенно встретить там своих кумиров.